الشرقية.. انطلاق الملتقى الأول لـ"المشاركة المجتمعية" تحت شعار "مشارك"

ومن جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن الملتقى يتهدف للخروج بمجتمع ناضج، وتفعيل فكرة دور المواطن بأن يكون مشاركًا في المشروعات البلدية لما له من أهمية، من خلال الحملات التطوعية والشراكة الفاعلة في المشروعات الخدمية.