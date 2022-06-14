الشرقية.. انطلاق الملتقى الأول لـ"المشاركة المجتمعية" تحت شعار "مشارك"

انطلقت أعمال الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية، تحت شعار "مشارك"، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وتنظم الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتستضيفه أمانة المنطقة الشرقية في فندق حياة جراند بمحافظة الخبر، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وأمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.
ويهدف الملتقى الذي شهد حضور أمناء المناطق وعدد من المختصين والخبراء في المشاركة المجتمعية، إلى مناقشة أهم التحديات في مسارات المشاركة المجتمعية، وعرض أبرز الممارسات التي تسهم بدورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته بالحضور، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تحظى باهتمام كبير لتنميتها وتطويرها ودعمها، لكونها أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تؤمن بالدور الإيجابي الكبير الذي تعكسه هذه المشاركة.
ولفت إلى أن وجود قيادات المنظومة ومشاركتهم في هذا الملتقى يهدف إلى توحيد الجهود وخلق مجتمع مشارك يؤمن بأهمية الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، وتقديم المزيد من الجهود لتنمية وتعزيز هذه الروح لدى الجميع.
وأشار "البدير" إلى أن رجالات المشاركة المجتمعية محرك أساسي في رؤية المملكة 2030، والمسؤولية مضاعفة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لكون 80% من احتياجات المجتمع تندرج تحت مظلتها من مرافق عامة وشوارع وحدائق وتراخيص ورقابة وغيرها.
ومن جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن الملتقى يتهدف للخروج بمجتمع ناضج، وتفعيل فكرة دور المواطن بأن يكون مشاركًا في المشروعات البلدية لما له من أهمية، من خلال الحملات التطوعية والشراكة الفاعلة في المشروعات الخدمية.
وأوضح"الجبير" أن دور الأبناء في المشاركة المجتمعية يرفع مستوى الخدمات البلدية ودرجة الانتماء للأرض من خلال الارتباط بها؛ مؤكدًا أن هذا هو الهدف الأساس الذي تطمح إليه أمانة المنطقة الشرقية.
بعد ذلك استعرضت أمانة المنطقة، تجربتها في تحسين المدن عبر برامج المشاركة المجتمعية، وأثر مساهمات القطاع الخاص في تحسين وتهيئة المرافق العامة من خلال تفعيل دور مجلس المسؤولية الاجتماعية.
يذكر أن جلسات اليوم الأول للملتقى ستتناول "الرقابة البلدية ودور المجتمع فيها"، و"التطوع ودوره في تحسين مستوى وكفاءة الخدمات الوزارية"، كما سيشهد الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة في الشراكة المجتمعية.