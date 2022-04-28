الشرقية.. مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل

وأشاد "الثبيتي" بالدعم المستمر من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن.