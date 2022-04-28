الشرقية.. مدير عام فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي بجولة ميدانية تفقدية على هيئة مدينة الدمام، والوقوف ميدانيا على خطة سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك متابعة تنفيذ الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة.
وأوضح فضيلته أن الخطة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واستمع لشرح مفصل عن مجريات العمل ومتابعة الجولات الميدانية عبر نظام (أمان للجولات الميدانية) من فضيلة رئيس هيئة مدينة الدمام الشيخ سلطان بن سعود الخالدي.
وأشاد "الثبيتي" بالدعم المستمر من لدن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - لخدمة الدين والوطن.