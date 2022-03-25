"الشريهي": دبلوم الصحافة المكثف بحفر الباطن يستهدف 200 من العاملين بالمجال

أكد المشرف على برنامج دبلوم الصحافة المكثف نائب مدير هيئة الصحفيين بحفر الباطن نايف بن مرزوق الشريهي، أن الدبلوم متاح لجميع أعضاء الهيئة في كافة مناطق المملكة ويستهدف 200 من العاملين في مجال الصحافة والإعلام.
وفي التفاصيل، أشار "الشريهي" إلى أن الدبلوم المكثف يقدم مجاناً بالشراكة والتنفيذ بين كليات الخليج وفرع هيئة الصحفيين بالمحافظة ويهدف إلى تمكين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى الأداء الصحافي عن طريق التدريب التطبيقي والميداني.
وأضاف: "يهتم البرنامج بتدريب المشاركين على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، بالإضافة للصحافة الإلكترونية، كما يسعى الدبلوم لتحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي".
يُشار إلى أن البرنامج تم تدشينه قبل أيام برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، وبحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، ووكيل كليات الخليج سلطان الحربي، ومدير فرع الهيئة بالمحافظة سلمان الشمري، ومشرف البرامج والتدريب بدر الحربي، ومشرفة الشراكات رحاب المتعب وعدد من أعضاء الهيئة والأكاديميين.