"الشريهي": دبلوم الصحافة المكثف بحفر الباطن يستهدف 200 من العاملين بالمجال

وفي التفاصيل، أشار "الشريهي" إلى أن الدبلوم المكثف يقدم مجاناً بالشراكة والتنفيذ بين كليات الخليج وفرع هيئة الصحفيين بالمحافظة ويهدف إلى تمكين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل، بالإضافة إلى العمل على تحسين مستوى الأداء الصحافي عن طريق التدريب التطبيقي والميداني.