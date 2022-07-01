"الشليل": مشاركة الرئاسة مع الجهات الحكومية تهدف لتقديم أعلى الخدمات للحجاج

وأشار "الشليل" إلى أن مشاركة الرئاسة العامة هذا العام تأتي بفضل الله ثم بدعم مستمر من ولاة أمرنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجزي حكومتنا الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمه من جهود مباركة، وأن يجعل تلك الأعمال الجليلة في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن يتمم لحجاج بيت الله الحرام نسكهم في أمن واطمئنان وسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.