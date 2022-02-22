"الشمري": يوم التأسيس مناسبة وطنية غالية تدعو للاعتزاز والفخر

صرح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري بأن ذكرى يوم التأسيس للمملكة مناسبة وطنية غالية تدعو للاعتزاز بالفخر والعزة لكل مواطن، حيث فيها تأسست الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون؛ وهي ملحمة وطنية لتاريخ عابق بالأمجاد والإنجازات الخالدة لهذا الوطن، وجذوره الراسخة منذ تأسس هذا الكيان العظيم وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار "الشمري" إلى أن الدولة السعودية الأولى شهدت الكثير من القصص والبطولات التي خاضها أئمتنا الأوائل ممن حملوا البيرق منذ البداية ومهدوا للدولة طريقها ورحلة تأسيسها وازدهارها لحماية الدين والوطن، حـيـث توحّد الناس آنذاك وانتشرت الثقافة والعلوم، كما قُدمت فيه التضحيات في سبيل الحفاظ على وحدة القبائل، وبسطت الدولة نفوذها في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية في وحدة ذات كيان متين، ليبنى على أثرها أعظم حضارة شهدتها جزيرة العرب.

وأشار إلى أن ما سطّرته الأحداث يوضح مدى تماسك صف الدولة السعودية وأبنائها مع قادتها حتى وقتنا الحاضر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتنعم بلادنا بفضل الله بالنماء والرخاء والازدهار، ولترسم للتاريخ معالم حضارة خرجت من عمق الصحراء لتكون دولة عظيمة وقوية في وطن نفتخر بالانتماء إليه.

وفي نهاية كلمته رفع "الشمري" أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولأفراد العائلة المالكة ولكل أفراد الشعب السعودي الوفي، سائلاً المولى أن يحفظ ولاة أمرنا ومقدرتنا ووطنا الغالي من كل مكروه.