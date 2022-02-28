"الشملي" تواصل جهودها في معالجة التشوّه البصري

حاربت بلدية محافظة الشملي (180 كلم غرب حائل) التشوه البصري بمحيطها وما تغطيه من قرى وهجر.

وقامت البلدية بتحسين مدخل الشملي بدهان الأرصفة وزراعة المداخل وإصلاح الإضاءة وإزالة الرسوم والكتابات الجدارية، حيث أصبح واضحاً للعين الجهود في محاربة التشوه، وعودة التحسين في الشوارع والمداخل وأمام المراكز التجارية والمنشآت المهمة والحيوية.

وأكد رئيس بلدية المحافظة المهندس سامي الرشيدي، حرص البلدية واهتمامها على تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المهندس "الرشيدي" أن العمل يتم وفق خطة استراتيجية مكثفة ومنظمة ومتتابعة حتى يتم القضاء على أي مشهد غير حضاري يشوه المحافظة، وذلك بتظافر الجهود الداخلية ومتابعة الإنجاز حتى الانتهاء منه.