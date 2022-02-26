"الشهراني" يلتقي مدير التجارة بعسير ويزور المركز السعودي للأعمال

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي بن عايض الشهراني, بمدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أنور الشمراني، حيث تمت زيارة المركز السعودي للأعمال بفرع وزارة التجارة.

وناقش الجانبان تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وصرح مدير عام فرع الوزارة بعسير أن هذه الزيارة تأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة بالتنسيق الأفقي بين جميع الجهات والتعاون بشأن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، والتعاون بما يحقق الطموح وفق رؤية المملكة 2030م.‏