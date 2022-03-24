"الصحة" تدشن عيادة متنقلة لخدمة سكان قرى وهجر رنية

وفي التفاصيل، تَجَول "القحطاني والسبيعي" بالعربة، واستمعا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدّمها والتجهيزات المتوفرة فيها؛ حيث تتكون العربة من عيادة طب عام وعيادة أسنان ومختبر وقسم أشعة رقمية ومحطة فرز ومحطة تثقيف صحي، إضافة إلى تجهيزات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.