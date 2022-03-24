"الصحة" تدشن عيادة متنقلة لخدمة سكان قرى وهجر رنية

دشن مدير صحة الطائف سعيد القحطاني، بحضور محافظ رنية الوصيص بن علي السبيعي، والمساعد للصحة العامة خالد الثبيتي، عربة العيادات المتنقلة بالمحافظة.
وفي التفاصيل، تَجَول "القحطاني والسبيعي" بالعربة، واستمعا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدّمها والتجهيزات المتوفرة فيها؛ حيث تتكون العربة من عيادة طب عام وعيادة أسنان ومختبر وقسم أشعة رقمية ومحطة فرز ومحطة تثقيف صحي، إضافة إلى تجهيزات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووجّه القحطاني بتوفير الدعم الكامل والكادر الصحي اللازم لضمان عمل العيادة المتنقلة بكفاءة عالية؛ وذلك ضمن توجه وزارة الصحة لتعزيز الصحة العامة وضمان وصول الخدمات الصحية إلى المستفيدين.
هذا وتعمل العيادة المتنقلة بطريقة مبتكرة، وتتميز بمرونتها كمركز صحي متكامل الخدمات، وتعتبر وسيلة ناجحة لمواجهة التحديات والمعوقات التي تحول دون وصول الخدمة الصحية في بعض القرى والهجر.