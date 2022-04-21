الطائف.. بلديتا "الشفا والهدا" تضبطان تجاوزات صحية في مرافق غذائية

وشملت حملة "بلدية الشفا الفرعية" 19 مرفقًا في نطاق الفرع، وتم رصد ست مخالفات صحية تتعلق بالنظافة، وعرض المأكولات، وسلامة الغذاء، وبيئة التحضير.