الطائف.. بلديتا "الشفا والهدا" تضبطان تجاوزات صحية في مرافق غذائية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق "بلديتي الشفا والهدا الفرعيتين"، عن تهاون مرافق غذائية في الاشتراطات الصحية خلال حملة رقابية نُفذت لتعزيز الامتثال بالتعليمات البلدية.
وشملت حملة "بلدية الشفا الفرعية" 19 مرفقًا في نطاق الفرع، وتم رصد ست مخالفات صحية تتعلق بالنظافة، وعرض المأكولات، وسلامة الغذاء، وبيئة التحضير.
أما "بلدية الهدا الفرعية" فقد رصدت تجاوزات صحية في مطاعم وملاحم ومراكز تموينات، خلال حملة ميدانية لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية، وبدورها طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق ثلاثة مرافق مخالفة.