الطائف.. تكليف 409 موظفين لتقديم الخدمات البلدية في إجازة العيد

وأشارت إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في كافة المرافق الخدمية لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.