الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 24 تقريراً خلال يناير الماضي

أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل، 24 تقريرًا شرعيًّا خلال شهر يناير من العام الحالي 2022م.

وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 19 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و5 تقارير لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 11 جثمان متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت لقاء علمياً واحداً خلال نفس الفترة.

يذكر أن “صحة حائل” تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

يُشار إلى أن الطب الشرعي يُعد فرعاً من فروع الطب الذي يتعامل مع تطبيق المعرفة الطبية لإثبات الحقائق في القضايا القانونية المدنية أو الجنائية، مثل التحقيق في سبب وزمن الوفاة المشبوهة، كما يعرف أيضا باسم علم الأمراض الشرعي، وفي العديد من البلدان، يمثل الطب الشرعي تخصصا طبياً ضمن النظام القانوني، وليس ضمن نظام الرعاية الصحية.