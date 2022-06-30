"الطخيم" يستقبل كشافة معهد العاصمة النموذجي المشاركين بخدمة الحجيج

من جهته قال المفوض الكشفي بالمعهد فهد النهيو: "إن المعهد سيشارك بـ34 جوالًا وكشافًا، وقد تم إعداد برنامج تدريبي للمشاركين؛ بهدف تأهيلهم للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، بعد ما تم التأكد من انطباق شروط الترشيح عليهم وتجاوزهم للكشف الطبي بنجاح".