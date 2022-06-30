"الطخيم" يستقبل كشافة معهد العاصمة النموذجي المشاركين بخدمة الحجيج

استقبل القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم، اليوم الخميس، مدير القسم الثانوي سعد الدعيلج، وقائد الفرقة الكشفية بالمعهد المفوض الكشفي فهد النهيو، وأفراد الفرقة الذين يستعدون للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1443هـ.
واستمع أفراد الفرقة لتوجيهات القائد العام للمعهد، وحثهم على بذل أقصى الجهود والسهر على راحة الحجاج في أي موقع كان؛ تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر.
من جهته قال المفوض الكشفي بالمعهد فهد النهيو: "إن المعهد سيشارك بـ34 جوالًا وكشافًا، وقد تم إعداد برنامج تدريبي للمشاركين؛ بهدف تأهيلهم للعمل في خدمة ضيوف الرحمن، بعد ما تم التأكد من انطباق شروط الترشيح عليهم وتجاوزهم للكشف الطبي بنجاح".
وأفاد بأن البرنامج يشتمل على دورات تدريبية في فن التعامل مع الحجاج، بالإضافة إلى دورات في شرح آلية المسح والإرشاد وتقديم الإسعافات الأولية والقدرة على مواجهة الحرائق والكوارث، لا قدر الله.