"العسكر" يرعى الحفل السنوي لجمعية "أيتام الجبيل " وينوه بدورها التنموي

رعى محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، يوم أمس الاثنين، الحفل السنوي لجمعية أيتام الجبيل لعام ٢٠٢١م، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ورؤساء الشركات، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.
ونوه المحافظ بالجهود النوعية التي تقدمها جمعية أيتام الجبيل للمستفيدين من الأيتام والأرامل، والتي تعكس حرص واهتمام الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية –حفظهما الله-، على أهمية تقديم الرعاية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية للأيتام وأسرهم.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المسحل أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-، للقطاع غير الربحي انعكس أثره على جمعية أيتام الجبيل، حيث قدمت الجمعية خدماتها خلال عام ٢٠٢١م، لأكثر من ١٣ ألف مستفيد في جميع المجالات المعيشية والتعليمية والصحية من خلال تقديم (٣٩٩) برامج متنوعة.
واستعرض "المسحل" خلال الحفل خطة الجمعية حتى عام ٢٠٣٠ والتي تتجاوز استثماراتها (١٤٠) مليون ريال، بالإضافة إلى تدشين جائزة الأم المثالية والتي تُمنح للأم الأرملة ذات العطاء المتميز، وقد تبنتها جمعية أيتام الجبيل لتكريم الأمهات المثاليات.