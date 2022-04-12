"العسكر" يرعى الحفل السنوي لجمعية "أيتام الجبيل " وينوه بدورها التنموي

رعى محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، يوم أمس الاثنين، الحفل السنوي لجمعية أيتام الجبيل لعام ٢٠٢١م، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وعددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية ورؤساء الشركات، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.