"العلاقات العامة والإعلام الجديد".. ندوة هيئة الصحفيين لبناء وتطوير الكوادر

نظمت هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "العلاقات العامة والإعلام الجديد"، قدّمها محمد بن عبدالحميد طحلاوي، الخبير والمستشار في الاتصال المؤسسي والإعلام، بحضور عدد من المختصين والممارسين للعلاقات العامة والإعلام، وأعضاء الهيئة، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران.
واستعرضت الندوة أهمية العلاقات العامة في مواجهة الأزمات وكيفية التعامل معها، ودور العلاقات العامة في ربط المؤسسات بالجمهور، كما تناولت العلاقة التكاملية بين الإعلام والعلاقات العامة، إضافة إلى ضرورة بناء وتطوير الكوادر في العلاقات العامة والإعلام داخل المؤسسات، وأهمية مواكبة تطور الممارسات والتطبيقات في مجال العلاقات العامة والإعلام.
وبيّن محمد طحلاوي خلال الندوة أن العلاقات العامة هي ممارسة إنسانية قبل أن تكون تجارية، مؤكداً أن تطور العلاقات العامة تأخّر كثيراً، بينما العمر المهني لها لا يتجاوز 120 عاماً، وأضاف أن الإعلام هو وسيلة قوية لنقل المعلومات والوصول إلى الجمهور، مستعرضاً التكامل بين الإعلام والعلاقات العامة.
وتناول "طحلاوي" الفوارق بين الإعلام الجديد والقديم، وضرورة التعرف على الجمهور المستهدف من قبل الإعلاميين وممارسي العلاقات العامة واستخدام الوسائل المناسبة في إيصال الرسائل الإعلامية، وأهمية بناء السمعة للمؤسسات لدى الجمهور.
من جانبه، أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام علي مشنوي أن الندوة الإثرائية التي قدمها محمد طحلاوي تحت عنوان العلاقات العامة والإعلام الجديد، تمثل الانطلاقة لأنشطة الفرع، والتي يحرص من خلالها على تعظيم الفائدة والأثر على الممارسين في المجال الصحفي.
كما تسعى الهيئة إلى تطوير وتنمية القدرات الصحفية لدى الطلاب والطالبات، من خلال تمكينهم من حضور هذه الأنشطة والاستفادة منها، مشيراً إلى حرص الهيئة على توحيد الجهود الإعلامية بالمنطقة الشرقية لحماية المواثيق وإبراز ثقافة المنطقة، وأيضاً رفع مستوى الصحافة وترسيخ مفاهيمها.