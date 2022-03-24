"العلاقات العامة والإعلام الجديد".. ندوة هيئة الصحفيين لبناء وتطوير الكوادر

وبيّن محمد طحلاوي خلال الندوة أن العلاقات العامة هي ممارسة إنسانية قبل أن تكون تجارية، مؤكداً أن تطور العلاقات العامة تأخّر كثيراً، بينما العمر المهني لها لا يتجاوز 120 عاماً، وأضاف أن الإعلام هو وسيلة قوية لنقل المعلومات والوصول إلى الجمهور، مستعرضاً التكامل بين الإعلام والعلاقات العامة.