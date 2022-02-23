"العُمري": يوم التأسيس يجسد تضحيات الأئمة والملوك على مدى ثلاثة قرون

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد بن خضران العُمري أن المملكة العربية السعودية وهي تحتفل بذكرى يوم التأسيس تسطر أنموذجاً فريداً وثقافة أصيلة تدعو إلى الفخر والاعتزاز وتجعلنا أكثر تمسكاً بها، وتجسد الوحدة ولم الشمل والترابط والتراحم والوقوف صفاً واحداً، ونستلهم فيها مكانتنا التاريخية وتضحيات الأئمة والملوك وأصالتنا العريقة الممتدة على مدى ثلاثة قرون، ووقفات العز والفخر لما تحقق من منجزات وتطور في ظل لُحمة وطنية كانت ولا تزال مضرب مثل، وعراقة ضاربة في جذور التاريخ و سطرت قصصاً خالدة من المجد وحصلت في طياتها حكايات كفاح ومسيرة عطاء .

وتابع " العُمري": إننا في يوم التأسيس نحتفي بتاريخ وعزة ورفعة وسؤدد دولة، وسط نقلات نوعية من الاستقرار والأمن والأمان والتفرد والعلو والتنافسية؛ لتحقيق الطموحات وتجاوز كل التحديات ورسم مستقبل وطن يتباهى بقادته ويعتز بقيمه وأصالته ويفتخر بمنجزاته.

رفع "العُمري" نيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة صادق التهنئة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مثمناً دعم سمو أمير عسير وقيادات وزارة التعليم، داعياً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا.