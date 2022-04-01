"العنزي" يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وتفصيلاً، قال "العنزي" إن الشهر المبارك يمر علينا هذا العام ونحن ولله الحمد في نهاية جائحة كوفيد-19، بعد مرور عامين على مواجهتها، والتي لقيت أكبر النجاحات، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار " الإنسان أولاً"، جسدت من خلاله قيادة مملكتنا الغالية الاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كافة الخدمات الصحية.