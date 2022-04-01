"العنزي" يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع المدير التنفيذي لنطاق الرياض بتجمع الرياض الصحي الأول والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي باسمه وباسم جميع منسوبي النطاق والمدينة أسمى آيات التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1443هـ.
وتفصيلاً، قال "العنزي" إن الشهر المبارك يمر علينا هذا العام ونحن ولله الحمد في نهاية جائحة كوفيد-19، بعد مرور عامين على مواجهتها، والتي لقيت أكبر النجاحات، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بكل يسر وسهولة تحت شعار " الإنسان أولاً"، جسدت من خلاله قيادة مملكتنا الغالية الاهتمام بصحة المواطن والمقيم على حد سواء، وتوفير كافة الخدمات الصحية.
ونوه "العنزي" بالدور الكبير لمنسوبي النطاق والمدينة في مواجهة الفيروس، حيث سجلت العديد من المواقف البطولية التي أثبتت من خلالها أنهم مرجع في التعامل مع الأوبئة والأمراض المزمنة، بفضل الله ثم بوجود نخبة من المختصين.
وفي الختام دعا "العنزي" المولى القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وبلادنا من كل مكروه، وأن يزيل الغمة والوباء عن البلاد والعباد.