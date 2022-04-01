"العواد" يهنئ القيادة والمواطنين بحلول شهر رمضان المبارك

وأضاف الشيخ العواد: "السعودية تسجل في كل عام مزيدًا من الاستقرار والأمن -ولله الحمد- حتى باتت بلدًا آمنًا مطمئنًّا بفضل الله تعالى، ثم بجهود قيادتها الرشيدة التي لا تدخر جهدًا لمواجهة كل من يسعون في الأرض فسادًا، ويضمرون الشر لبلاد الحرمين الشريفين، ويحاولون عبثًا النيل من استقرارها وعرقلة مسيرة تقدمها".. داعيًا أبناء السعودية إلى أن يكونوا الحصن الحصين لهذا الوطن الغالي، ويقفوا يدًا واحدة مع قيادتهم في كل ما من شأنه توحيد الصفوف واجتماع الكلمة.