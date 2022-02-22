"الغامدي": يوم التأسيس ملحمة المجد والعز لتوحيد وطننا لسنوات

رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وقال المهندس "الغامدي": يطلّ علينا الثاني والعشرون من فبراير ذكرى التأسيس العزيزة على قلوبنا، التي نستلهم منها ملحمة المجد والعز لتوحيد وطننا على مدار سنوات تعاقبت عليها قيادات الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، مما يدعو للاعتزاز والفخر بوطن شامخ قام على سواعد قيادة عظيمة ومخلصة.

وأكد "الغامدي" أن هذه المناسبة مناسبة اعتزاز نعلن من خلالها الفخر العظيم بقيادات مخلصة لوطنٍ شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ أن حكمها "محمد بن سعود" وأسس الدولة السعودية التي استمرت لثلاثة قرون أخرى حتى اليوم، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا الغالي أمنه وإيمانه والازدهار والنجاح.