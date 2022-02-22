رفع الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية، المهندس حسام بن محمد الغريب، نيابة عن فريق الإدارة التنفيذية وأعضاء المجلس بمحافظات المنطقة الشرقية كافة، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وللأسرة المالكة، ولأهالي وشباب المنطقة الشرقية، وللشعب السعودي كافة؛ بمناسبة الذكرى الأولى ليوم التأسيس.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس: "تؤكد هذه الذكرى الأصيلة مدى الجذور الراسخة والعمق التاريخي والإرث الحضاري لهذا الوطن العظيم؛ إذ إن هذا اليوم فرصة لاستذكار ما تحقق من إنجازات عظيمة في مسيرة وطننا الغالي منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -. فبتوفيق من الله، ثم بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، أصبحت السعودية اليوم من أعرق دول العالم، وتنعم بنهضة حضارية شاملة".

ونوه الرئيس التنفيذي للمجلس بما يحظى به الشباب من اهتمام وعناية من ولاة الأمر على مر العصور، مشيرًا إلى أن رؤية السعودية شكلت خطوة نوعية نحو التركيز على فئة الشباب لإطلاق ما يملكه من قدرات ومهارات فاعلة، وتوظيفها في عمليات البناء والتغيير. مؤكدًا أن توجيهات الرئيس الفخري للمجلس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة رئيس المجلس الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله -، هي المرتكزات الأساسية لاستمرار العمل للمُضي قُدمًا نحو مزيد من التنمية والازدهار لقطاع تنمية الشباب بالمنطقة بمحافظاتها كافة.

"الغريب": اليوم نستذكر ما تحقق من إنجازات عظيمة في مسيرة الوطن

عبدالله السالم – الدمام: