"الغنيم" يرعى اللقاء السنوي لمنسوبي فرع "التجارة" بمنطقة مكة المكرمة

نقل وكيل وزارة التجارة عايض بن محمد الغنيم، رسالة مسجلة من وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، إثر رعايته مساء اليوم اللقاء السنوي لمنسوبي فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة لعام 2022 م والمقام بمحافظة جدة، حيث حيّا الوزير القصبي موظفي الفرع بالمنطقة متمنياً لهم عاماً جميلاً ناجحاً على كافة الأصعدة.

واستعرض "الغنيم" نجاحات زملائه في الفرع، مثنياً على مدير عام الفرع المهندس عبدالإله بن مشيط، والذي تقاعد العام الماضي، ولظروف خاصة به لم يستطع حضور الحفل، فما كان من "الغنيم" إلا أن اتصل به هاتفياً، ورحب به، وقال: "هاهم زملاؤك يشكرونك على ما قمت به من جهد لخدمة الوزارة بهذه المنطقة"، فيما أثنى "ابن مشيط"، بدوره، على كل العاملين الذين كانوا معه.

وأكد "الغنيم" لجميع منسوبي فرع التجارة بالمنطقة على أهمية معرفة الطريق الذي سيسلكها وتحديد المهمة التي يستهدفها، في إشارة إلى ضرورة تحقيق النجاح لوتيرة العمل التي يقوم بها كل موظف، مشيداً بدور المدير العام الحالي موسى الفيفي.

وعقب ذلك، كرّم "الغنيم" 45 متميزاً من العاملين في فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وكرّم ثمانية موظفين آخرين أحيلوا للتقاعد.