"الفاخري" رئيساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وتم انتخاب كلّ من الدكتور طارش الشمري والدكتورة وفاء طيبة نائبين للرئيس، كما تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي في دورته الجديدة، وهم: الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الدكتور صالح بن محمد الخثلان، الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، إبراهيم بن عبدالله العنقري، وسليمان بن عواض الزايدي.