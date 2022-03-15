"الفاخري" رئيساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السبت الماضي اجتماع جمعيتها العمومية 23، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض.
وشهد الاجتماع انتخاب المستشار خالد بن عبدالرحمن الفاخري، بالإجماع، رئيسًا للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الأربع القادمة.
وتم انتخاب كلّ من الدكتور طارش الشمري والدكتورة وفاء طيبة نائبين للرئيس، كما تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي في دورته الجديدة، وهم: الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الدكتور صالح بن محمد الخثلان، الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، إبراهيم بن عبدالله العنقري، وسليمان بن عواض الزايدي.
تضمّن الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للجمعية وميزانيتها التقديرية وتقريرها السنوي.