"الفراج" يهنئ "إرواء" لحصولها على المركز الأول في جائزة الاستدامة

وهي متخصصة في تقديم خدمات المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج، مع حرصها على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الماء وموارده وترشيد استهلاكه والمحافظة على مخزونه ومصادره.