"الفراج" يهنئ "إرواء" لحصولها على المركز الأول في جائزة الاستدامة

هنأ ماجد بن عبدالعزيز الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، المدير التنفيذي لجمعية "إرواء" متعب المسيند ومنسوبيها، وذلك لحصولهم على المركز الأول في جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز (فرع الاستدامة).
وقدمت الجمعية عرضًا مرئيًا عن إنجازاتها، وناقش الجانبان أبرز المعوقات والتحديات في مجال المياه الصالحة للشرب، ومناقشة الأفكار والمبادرات وسبل تطبيقها وتفعيلها.
وفي نهاية الزيارة، قدمت الجمعية درعًا تذكاريًا لمدير عام فرع الوزارة ماجد الفراج.
جاء ذلك خلال زيارة وفد فرع الوزارة للجمعية صباح الخميس الماضي.
وكانت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) هي جمعية خيرية تأسست في مدينة الرياض، بتاريخ 1437– 2015 م، حيث تشمل خدماتها جميع مناطق المملكة.
وهي متخصصة في تقديم خدمات المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج، مع حرصها على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل مع الماء وموارده وترشيد استهلاكه والمحافظة على مخزونه ومصادره.