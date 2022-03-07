"الفهاد" يستعرض جهود هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمكتبه أمس الأحد، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، والوفد المرافق له.