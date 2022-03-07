"الفهاد" يستعرض جهود هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمكتبه أمس الأحد، الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة، واستعراض الجهود التي تقدّمها الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تخدم المزارعين بالمحافظات الجبلية.
وتَجول "الفهاد" والوفد الزائر بمشاتل وحقول الهيئة؛ للاطلاع على التجارب والزراعات التي تنتجها محطة التجارب الزراعية بالهيئة؛ فيما أتت الزيارة ضمن ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة بقاعة التدريب بالهيئة.