"الفهاد": يوم التأسيس مناسبة وطنية تعتز بتاريخ وجذور الكيان

رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، التهنئة بمناسبة يوم التأسيس، للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم.

وأشار المهندس"الفهاد" إلى أن ذكرى يوم التأسيس الذي صدر الأمر الملكي ليكون يوم 22 فبراير من كل عام، يعبر عن الاعتزاز بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون، ويجسّد الوفاء لتلك الجذور التي قام عليها هذا الوطن العزيز.

وبيّن "الفهاد" أن هذا اليوم مناسبة وطنية عظيمة يستلهم فيها الشعب السعودي التضحيات والبطولات التي سطرها الآباء والأجداد، منذ أن وضع الإمام محمد بن سعود رحمه الله في عام "1139هـ - 1727م" اللبنة الأولى للدولة السعودية الأولى، وجعل عاصمتها الدرعية، ثم استمرت الجهود الجبّارة مرورًا بالدولة السعودية الثانية، ووصولًا إلى المملكة العربية السعودية.

واختتم مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان حديثه سائلًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يحفظ بلادنا عزيزة شامخة في نماء وازدهار واستقرار.