"الفوزان" يثني على الجهود المميزة في مرافق وميادين ينبع الصناعية

يشار إلى أن الهيئة الملكية بينبع دأبت في إدارتها لمدينة ينبع الصناعية على الاهتمام بالقوى البشرية العاملة بشركاتها ومصانعها وكافة قاطني المدينة على حد سواء، وهيأت أفضل سبل الراحة والخدمات الأساسية والرفاهية حتى أصبحت في ذلك أيقونة في كافة جوانب أعمالها التي تديرها وعلى مستوى عالمي، لا سيما في مجالات الصحة والخدمات التعليمية مروراً بالبنية التحتية والتشجير والاهتمام بالإنسان الذي يعد أهم عنصر في هذه المنظومة من منظور الهيئة الملكية بينبع.