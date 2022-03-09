"الفيصل" يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز والملتقى الثقافي في ختام موسم الإمارة

وأضاف: "بدأنا العملَ قبل عامٍ، ركزنَا خِلالَهُ على بناءِ الإنسان ثقافيًا وفكريًا، عبرَ برامجَ خلاقةٍ تَتَواكَبَ مع التوجهاتِ للاعتمادِ على الرقمَنةِ، وعلى الضِفَةِ الأُخرى عمِلنَا على بثِ روحِ الحماسِ والمنافسةِ لتشجيعِ العقولِ على تقدِيمِ أفضلِ ما لديهَا من أجلِ هذا الوطنِ المعطاءِ، وهانحنُ اليومَ نُسدلُ الستارَ على أنشِطةِ الإمارةِ الثقافيةِ، مُختتِمينَ الدورةِ السادسةِ لملتقى مكةِ الثقافي، ومُكرّمينَ للفائزينَ بجائزةِ مكةِ للتميُّزِ في دورتِهَا الثالثةَ عشرةَ، هذه الجائزةُ التي أطلَقَها سمُوِكُم لِشحذِ الهِممِ وخلقِ روحِ التنافسِ الشَريفِ بينَ الأفرادِ والجهاتِ، حتى نَمتْ وتَطَورَتْ فأصبحتْ حامِلةً مِشعَلَ التحفِيزِ والتكريمِ".