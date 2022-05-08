"الفيصل" يهنئ محافظ الطائف الجديد ويؤكد ضرورة متابعة مشاريع التنمية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لمحافظة الطائف.
وهنّأ الأمير خالد الفيصل الأمير سعود بن نهار بالثقة الملكية، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.
من جهته عبّر محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه التي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.