"الفيصل" يهنئ محافظ الطائف الجديد ويؤكد ضرورة متابعة مشاريع التنمية

من جهته عبّر محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره وعرفانه للأمير خالد الفيصل على توجيهاته وتحفيزه التي سيكون لها - بإذن الله - دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.