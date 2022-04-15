"القاعد" و"العشرون" تفوزان بمسابقة "لمن الكأس" بحائل

فازت ثانوية القاعد الثانوية للبنين على ثانوية السليمي الثانوية للبنين، في مسابقة "لمن الكأس"، على نهائي المسابقة، وحققت المركز الأول على كأس البنين، فيما حلّت ثانوية السليمي ثانياً.

وحققت المدرسة العشرون الثانوية للبنات الفوز على السادسة الثانوية للبنات، لتحصد الكأس للبنات.

وسلّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، الكأس للفائزين في المركز الأول، كما كرّم المدرستين الحاصلتين على المركز الثاني من البنين والبنات.

وقد أقام "تعليم حائل" بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص بالمنطقة، حفلاً بهذه المناسبة في مقر النادي الأدبي الثقافي، مقر إجراء المسابقات طيلة مراحلها.

وكانت 25 مدرسة للبنين والبنات بمنطقة حائل، قد تنافست خلال الأسبوع الماضي على الوصول للنهائي.

وقدّم مراحل المسابقة منذ بدايتها الإعلامي والممثل السعودي محمد الشهري، والمعلق الصوتي سلطان العتيبي.