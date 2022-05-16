"القباع" يدشن بالقنفذة حملة للتوعية من الأنيميا المنجلية

دشن محافظ القنفذة، محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم، حملة توعوية من الأنيميا المنجلية، تحت شعار: "لا تكون سببًا لآلامهم".
جاء ذلك، بحضور مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، وعدد من مختصي صحة المحافظة.
وتأتي هذه الحملة، بالتعاون بين صحة القنفذة وجمعية "بصمة شباب" ممثلة بفريق فلك التطوعي.
وتنطلق الحملة من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، إضافة إلى حملات ميدانية للوصول للفئة المستفيدة من الحملة سواءً بالمدارس أو الجامعات والأماكن العامة وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
وأشاد محافظ القنفذة، بالدور الإيجابي والتعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، وأيضاً دور التطوع في إيصال الرسائل الصحية للمجتمع.