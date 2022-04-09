"القثامي" يسلّم 30 طالبًا شهادات إتمام دورة أجهزة التحليل "الكروماتوغرافي"

وأوضح "القثامي" أن ذلك يأتي ضمن الشراكة المجتمعية لمجموعة النحل الجوال، التي يعتبر المختبرُ أحدَ فروعها مع قسم الكيمياء في الكلية الجامعية في الجموم؛ لافتًا إلى أن الطلاب -على مدى شهر- تلقوا تدريبًا عمليًّا في المختبر على أجهزة التحليل الكروماتوغرافي، كما تدربوا على تطبيقات التحليل للمواد الغذائية على الأجهزة في المختبر.