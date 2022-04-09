"القثامي" يسلّم 30 طالبًا شهادات إتمام دورة أجهزة التحليل "الكروماتوغرافي"

سَلّم المدير العام لمختبر مقاييس الجودة أحمد القثامي مساء أمس، شهادات حضور دورة لأكثر من 30 طالبًا من طلاب قسم الكيمياء بالكلية الجامعية بالجموم، بحضور رئيس القسم الدكتور سامي الحربي.
وأوضح "القثامي" أن ذلك يأتي ضمن الشراكة المجتمعية لمجموعة النحل الجوال، التي يعتبر المختبرُ أحدَ فروعها مع قسم الكيمياء في الكلية الجامعية في الجموم؛ لافتًا إلى أن الطلاب -على مدى شهر- تلقوا تدريبًا عمليًّا في المختبر على أجهزة التحليل الكروماتوغرافي، كما تدربوا على تطبيقات التحليل للمواد الغذائية على الأجهزة في المختبر.
جدير بالذكر أن مختبر مقاييس الجودة بمكة المكرمة، يعتبر من أحدث المختبرات المتخصصة في تحليل العسل والمواد الغذائية، وينفذ عددًا من الدورات المتخصصة لطلاب وطالبات الكيمياء والأحياء، لتزويدهم بالمعارف والمهارات لتحليل العسل والمواد الغذائية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، وعدم وجود ملوثات كيميائية أو ميكروبيولوجية وفق آلية علمية حديثة.