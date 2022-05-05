"القثامي" يشيد بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيين "سعود بن نهار" محافظًا للطائف

ودعا الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة لكل ما فيه الخير والسداد، مؤكدًا أن الطائف تعدُ من كبرى المحافظات بالمملكة عمومًا ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، وبها كثافة عمرانية وسكانية عالية، وتتميز بموقعها المتوسط بين عددٍ من المناطق، كما أنها البوابة الشرقية للحرم المكي الشريف، مبينًا أن الجميع سيعملون مع المحافظ الجديد للنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي الطائف وزوارها وسائحيها بما يحقق الآمال والتطلعات بإذن الله، ومتمنيًا له التوفيق في عمله.