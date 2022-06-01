"القحطاني" يقف على سير العمل في مستشفيات المحاني وأم الدوم بالطائف

وتَفَقد "القحطاني" خلال الزيارة -برفقة المستشار محمد الغامدي ومدير العلاقات والإعلام بصحة الطائف سراج الحميدان- سير العمل في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، واطلع أثناء جولته على جاهزية المستشفيات لموسم الحج، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلها.