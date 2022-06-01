"القحطاني" يقف على سير العمل في مستشفيات المحاني وأم الدوم بالطائف

زار مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، مستشفى المحاني ومستشفى أم الدوم.
وتَفَقد "القحطاني" خلال الزيارة -برفقة المستشار محمد الغامدي ومدير العلاقات والإعلام بصحة الطائف سراج الحميدان- سير العمل في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، واطلع أثناء جولته على جاهزية المستشفيات لموسم الحج، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلها.
وخلال الزيارة، عُقِد اجتماع بمقر كل مستشفى مع منسوبيه، تَضَمن نبذة عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة.
جاءت هذه الزيارة، ضمن توجه إدارة الشؤون الصحية بالطائف لمتابعة سير العمل وتجويد الخدمات من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتطبيق أفضل معايير الجودة.