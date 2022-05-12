"القرني" يتفقد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎ ويقف على جاهزية التدريب‎‎

ووقف على الابتكارات والاختراعات التي أنجزها متدربو الكلية وشاهد المعامل والمختبرات والورش، وناقش مع المتدربين المعوقات التي تواجههم في سير العملية التدريبية، وأكد ضرورة الاستمرار في تذليل كافة المعوقات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة في الكلية، مع التأكيد على بذل الجهود لسير العملية التدريبية بصورة متميزة وفعالة وبجودة عالية.