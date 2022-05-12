"القرني" يتفقد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة‎‎ ويقف على جاهزية التدريب‎‎

تفقد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني اليوم الخميس الموافق 11/ 10/ 1443هـ كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة؛ للوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب.
وتجول القرني برفقة عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس خالد بن مسفر الغامدي ووكلاء الكلية على أقسام الكلية، حيث اطلع على سير العملية التدريبية وأعمال الكلية.
واستمع إلى شرح كامل من عميد الكلية حول الجهود المبذولة حيال الخدمات المقدمة في الكلية لأبنائها المتدربين وآلية سير العملية التدريبية بما يتناسب مع الخطط التشغيلية التي وضعتها المؤسسة وفق الاستراتيجيات والضوابط المعمول بها في المنشآت التدريبية.
ووقف على الابتكارات والاختراعات التي أنجزها متدربو الكلية وشاهد المعامل والمختبرات والورش، وناقش مع المتدربين المعوقات التي تواجههم في سير العملية التدريبية، وأكد ضرورة الاستمرار في تذليل كافة المعوقات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة في الكلية، مع التأكيد على بذل الجهود لسير العملية التدريبية بصورة متميزة وفعالة وبجودة عالية.