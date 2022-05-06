"القصب" تحتفل بالعيد.. معايدة للنساء والرجال والأطفال تخللها كلمات وقصائد وهدايا وجوائز

وألقى رئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبوثنين، كلمته التي قدم فيها خالص التهنئة بالعيد السعيد للقيادة الرشيدة والشعب السعودي، وشكر الله على العودة من جديد للاحتفال بعيد الفطر بعد تجاوز جائحة كورونا بفضل من الله، ثم بحرص القيادة الرشيدة التي بذلت كل شيء من أجل سلامة الإنسان، ثم بتضافر وجهود جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ووقوف المواطنين والمقيمين في تطبيق طرق وإجراءات السلامة لتجاوز هذه الجائحة، وفي نهاية كلمته قدم شكره لجميع الداعمين لعيد القصب، والمشاركين في تنظيم هذا الحفل.