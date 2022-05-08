القصيم.. "الموارد البشرية" تقيم مُعايدة لمنسوبيها بمشاركة جميع إدارات الفرع

وقد تحدث مدير عام فرع الوزارة بهذه المناسبة قائلاً "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود.. ونرحب بالزملاء والزميلات منسوبي الفرع والضيوف الكرام.