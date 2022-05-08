القصيم.. "الموارد البشرية" تقيم مُعايدة لمنسوبيها بمشاركة جميع إدارات الفرع

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، حيث أُقيم الحفل على شرف مدير عام فرع الوزارة الدكتور فهد بن محمد المطلق، بمشاركة جميع إدارات الفرع ومديري الدور والمراكز والمكاتب والوحدات.
وقد تحدث مدير عام فرع الوزارة بهذه المناسبة قائلاً "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل آل سعود.. ونرحب بالزملاء والزميلات منسوبي الفرع والضيوف الكرام.
أضاف: وبهذه المناسبة أود شكر مراكز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة على نجاح فعالية عيدنا في حينا والتي نفذت خلال عيد الفطر المبارك في عددٍ من الأحياء بمشاركة لجان التنمية الاجتماعية بدعم من سمو أمير المنطقة -حفظه الله-
وتحدثت مساعد المدير العام لقطاع العمليات نورة بنت عبدالله المردسي قائلة "في البداية أتقدم بالتهنئة والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ونائبه وإلى الشعب السعودي الكريم. كما تضرعت لله تعالى أن يحمي جنودنا المرابطين في الحدود.
وأشارت إلى أن مثل هذه الاحتفالات العيدية تعكس أصالة وترابط وتلاحم الشعب وتبرز كرمه، كما شكرت فريق العمل القائم على هذه الاحتفالية وثمّنت لهم جهودهم وتميزهم.