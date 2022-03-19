"القنفذة" تستقبل غدًا 65 ألف طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثالث

كما قدّم لهم جميعًا الشكر والتقدير على جهودهم في خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.