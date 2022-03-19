"القنفذة" تستقبل غدًا 65 ألف طالب وطالبة بالفصل الدراسي الثالث

تستقبل مدارس تعليم القنفذة، غدًا الأحد، أكثر من 65 ألف طالب وطالبة، لبدء انطلاقة الفصل الدراسي الثالث.
يأتي ذلك، بعد استكمال الاستعدادات اللازمة من تجهيزاتٍ ومستلزماتٍ صحية وميزانياتٍ تشغيلية للنشاط الرياضي.
وكذا الانتهاء من تجهيز المستلزمات التعليمية والنظافة وتوفر عقود صيانة المباني المدرسية والمكيفات، وجاهزية النقل المدرسي.
من جانبه قال مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في تصريح خاص لـ"سبق": سينطلق الفصل الثالث -بفضل الله- بشكل كامل؛ بما في ذلك الأنشطة اللاصفية المختلفة، وكذلك الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية.
وأوضح أن ذلك بعد نجاح بلادنا -ولله الحمد- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في دعم وتحفيز ومتابعة كل الخطط اللازمة التي وضعتها المملكة للحد من جائحة كورونا وآثارها.
وقال: ها نحن اليوم نجني ثمرة هذا الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتعود مدارسنا والحياة عمومًا لسابق عهدها.
ورفع باسمه ونيابة عن منسوبي تعليم القنفذة بهذه المناسبة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم اللا محدود الذي حَظِيَ به المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن العظيم، والرعاية الكبيرة للتعليم.
وكذا توفير كل الإمكانات لمواصلة رحلة التعليم بمختلف البدائل التقنية المناسبة، والتي يسّرت وسهّلت مواصلة رحلة التعليم، حتى تجاوزنا ولله الحمد أزمة كورونا.
وأعرب "الزاحمي"، عن تطلعه لمواصلة رحلة التعليم في الفصل الدراسي الثالث بكل همة، وعَزَم على مواصلة العطاء والبناء لمستقبل هذا الوطن العظيم بجهود كل الزملاء والزميلات من معلمين ومعلمات ومديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمسؤولين والمسؤولات بالتعليم.
كما قدّم لهم جميعًا الشكر والتقدير على جهودهم في خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والعزة والاستقرار؛ في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.