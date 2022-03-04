"الكلية التقنية التطبيقية" للبنات تشارك بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني

شاركت الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض في جناح الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في معرض الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء".
وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية الدكتورة نوف سلطان الحربي أن المعرض يهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة لدى المجتمع بمختلف شرائحه.
ودعت الحربي المجتمع لزيارة المعرض في العثيم مول في مدينة الرياض، حيث تستمر فعالياته حتى يوم السبت القادم.
ومن ناحيته، أكدت رئيسة قسم الغذاء والبيئة بالكلية ذكرى الأحمدي على أهمية تخصص السلامة والصحة المهنية في وقتنا الحالي لاكتساب المهارات اللازمة في السلامة وآلية التعرف على المخاطر والتحكم بها والاستجابة للطوارئ.
ونوهت سوزان الحسيني مدربة السلامة والصحة المهنية بالكلية باهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتخصص لتمكين الشابات في سوق العمل ومواكبة رؤية المملكة 2030.