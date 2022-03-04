"الكلية التقنية التطبيقية" للبنات تشارك بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني

ومن ناحيته، أكدت رئيسة قسم الغذاء والبيئة بالكلية ذكرى الأحمدي على أهمية تخصص السلامة والصحة المهنية في وقتنا الحالي لاكتساب المهارات اللازمة في السلامة وآلية التعرف على المخاطر والتحكم بها والاستجابة للطوارئ.