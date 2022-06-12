الكلية التقنية بالجوف تنظم ندوة الاستثمار في صناعة وتطوير الطاقة المتجددة

نظمت الكلية التقنية بالجوف، بالتعاون مع جميعة الجوف للطاقة المتجددة ندوة إلكترونية بعنوان (الاستثمار في صناعة وتطوير الطاقة المتجددة)، دشنها نائب محافظ التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل الزنيدي، بكلمة رحب خلالها بالمشاركين من الجهات والحضور، مشيداً بجهود المنشآت التدريبية بالمنطقة، وعن أهمية هذه الندوة لما يشهده وطننا من تطور مستمر في مجال الطاقة المتجددة.
وشارك في افتتاح الندوة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس يوسف الشراري، حيث رحب بالجميع وقدم شكره لنائب المحافظ على رعايته لهذه الندوة.
كما تحدث عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بعد ذلك انطلقت الجلسة الأولى برئاسة عميد الكلية التقنية بالجوف ماجد العتيبي والتي كانت بعنوان "الاستثمار في مشاريع الطاقة وتنظيماتها" تحدث في هذه الجلسة المدير العام لدراسات الطاقة والدعم الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس هشام الفوزان عن دور الوزارة في مجال التصنيع والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وعن أبرز اللمحات العالمية والمتغيرات في هذا المجال.
كما تحدث المهندس فيصل المضحي من وزارة الاستثمار عن دور الوزارة في دعم المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية لمجال الطاقة المتجددة، بعد ذلك تحدث مهند الشبيلي مدير مركز الأعمال الاقتصادية بالرياض عن الخدمات التي يقدمها المركز وطرق الاستفادة منها في مكان واحد.
واختتم محاور هذه الجلسة الدكتور باسم العمري عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف عن أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودور الجامعات في إعداد الكوادر المتخصصة، ثم بدأت الجلسة الثانية ترأسها وهاد الصخيبر وكيل الكلية التقنية للبنات بالجوف والتي كانت بعنوان "تمويل وتمكين صناعة مكونات الطاقة المتجددة".
بعد ذلك، تحدثت الدكتور نعيمة المويشير عضو هيئة التدريس ومشرفة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الجوف عن التمكين من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وعن دور الخدمات التي يقدما مركز الابتكار بالجامعة في التدريب والإرشاد وتسجيل براءات الاختراع وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأشار محمد الشمري مدير بنك التنمية الاجتماعية بالجوف خلال المحور الخاص به إلى دور البنك في تمكين ودعم المشاريع الناشئة لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ثم تحدث بعد ذلك البروفيسور الفاضل آدم مدير برنامج الطاقة المتجددة بكلية الهندسة في كليات عنيزة الأهلية عن مستقبل صناعة الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.
واختتم محاور هذه الجلسة المهندس سلطان الصنيع مدير عام التعاون الدولي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال الورقة العلمية التي كانت بعنوان تمويل وتمكين القوى البشرية لصناعة الطاقة المتجددة في التدريب التقني والمهني.
وكانت الندوة من تقديم فتون الرويلي، وكيلة الجودة بكلية التقنية للبنات بالقريات، ومن تنظيم المهندس سليمان الشمري، عضو هيئة التدريب بكلية التقنية للبنين بالجوف.