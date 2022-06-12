الكلية التقنية بالجوف تنظم ندوة الاستثمار في صناعة وتطوير الطاقة المتجددة

كما تحدث عن أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بعد ذلك انطلقت الجلسة الأولى برئاسة عميد الكلية التقنية بالجوف ماجد العتيبي والتي كانت بعنوان "الاستثمار في مشاريع الطاقة وتنظيماتها" تحدث في هذه الجلسة المدير العام لدراسات الطاقة والدعم الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس هشام الفوزان عن دور الوزارة في مجال التصنيع والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وعن أبرز اللمحات العالمية والمتغيرات في هذا المجال.