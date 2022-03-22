‏الكلية التقنية بتبوك تقيم برنامجاً توعوياً حول مواجهة التفكير المتطرف

ومن جهته، أكد عميد الكلية التقنية بتبوك ماجد بن منصور العنزي أن برامج الوعي الفكري والانتماء الوطني تهدف إلى تعزيز دور البيئة التعليمية والتدريبية في تحقيق الأمن الفكري، وغرس قيم المواطنة الصالحة في المتدربين، والنأي بهم عن مكامن الأخطار، مشيراً إلى أهمية الدور التكاملي بين الأسرة والبيئة التعليمية والتدريبية وإشراكها في مواجهة وحل المشكلات التي قد تقع من المتدربين وإيجاد الحلول المناسبة لهم.