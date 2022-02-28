الكلية التقنية للبنات بجدة تحتفل بيوم التأسيس

رعت مساعد مدير عام التدريب بمنطقة مكة المكرمة د.ندى ناجي زرنوقي، حفل الكلية التقنية للبنات بجدة بيوم التأسيس، في أجواء مفعمة بالولاء والانتماء.

ونظّمت وكالة شؤون المتدربات، ممثلةً بوحدة الأنشطة، احتفالًا بهيجًا تضمّن عددًا من الفقرات، تضمّنت عرضًا لفيلم وثائقي للدولة السعودية، وعرضًا لشعار التأسيس، كما تضمّن أوبريت "يوم ابتدينا"، وتخلل الحفل كلمة لعميدة الكلية عفراء اللياتي، عبّرت فيها عن أهمية المناسبة، وأنها تمثّل أهم حدث كان له الأثر الكبير في التطور الذي تعيشه المملكة، والذي يعكس الجهود الممتدة خلال الحقبة التاريخية للدولة، داعيةً الله أن يديم عز المملكة.

وشهد الحفل تفاعلاً من المتدربات مع فقرات الحفل، وهو ما يؤكد أهمية المناسبة لدى المنسوبات وقيمة الحدث الذي يعكس عراقة هذا الوطن وعمقه التاريخي.