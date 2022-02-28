"الكلية الرقمية للبنات" بالرياض تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة

اختتمت الكلية الرقمية للبنات اليوم بالرياض احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس والتي امتدت ليومين متتالين تنوعت فيها فعالياتها ما بين مسابقات ثقافية وتصاميم وعرض فلكلوري للأزياء الشعبية يمثل جميع مناطق المملكة، حيث جهزت ساحات الكلية بجلسات تراثية تحاكي تلك الحقبة من الزمن.

وصرّحت مشرفة الأنشطة والقائدة الكشفية كوثر الوهيب بأن هذا الاحتفاء يهدف إلى «اعتزاز بنات الوطن وأبنائه بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباطهم الوثيق بقادتها منذ ما يقارب ثلاثة قرون”، وهو تعبير عن الشكر والعرفان لمن أسسوا هذا الوطن.

يُشار إلى أن الكلية الرقمية تعد من أحدث الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تتميز بتخصصات متوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتسعى الكلية لسد احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة.