اللقاء الشهري الـ17.. "بشر" تناقش "استراتيجيات تنمية القدرات البشرية"

تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري السابع عشر، لمناقشة استراتيجيات تنمية القدرات البشرية، ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، وبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء افتراضيًّا عبر تطبيق (زوم)، الدكتور صلاح صالح معمار، الأستاذ المشارك في قسم الإدارة التربوية، وخبير تدريب القدرات البشرية.
ويتناول اللقاء، استراتيجيات تنمية القدرات البشرية، كما يستعرض دلالة ومعنى تنمية القدرات البشرية، والتوجهات العالمية في تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى التطور الذي تشهده الاستراتيجيات الحديثة في تنمية القدرات البشرية.
وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر 2020م ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يُعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتُدرج في سجله التطوعي.
ويسعى الدكتور صلاح بن صالح معمار الحاصل على شهادة الدكتوراه في القيادة التعليمية من جامعة غرب متشجن بمدينة كالامازو الأمريكية، وهو باحث ومؤلف ومدرب سعودي معتمد في مهارات التفكير ومحاضر دولي في برامج تنمية القدرات البشرية؛ لتسخير خبراته بمجال التفكير والقيادة لبناء قادة مفكرين قادرين على العمل بطريقة إبداعية وقيادة منظماتهم للوصول إلى الابتكار المؤسسي وأفضل النتائج الممكنة.