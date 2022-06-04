"اللهيبي" تتويج الفائزين والفائزات في مسابقة "بصمة إبداع 10" بتعليم جدة

اختتمت فعاليات النسخة العاشرة من مسابقة "بصمة إبداع"، أخيرًا بتتويج الفائزين والفائزات في فئات المسابقة، وذلك في الحفل الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة "بنات" في قاعة الجوهرة بجامعة جدة، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة منال اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم ومديرات المدارس والمعلمات والطالبات.
فيما هنأت اللهيبي خلال حفل التكريم، جميع الفائزين والفائزات في الجائزة، مقدمة الشكر والتقدير لفريق "بصمة إبداع"، على جهودهم في كل مراحل ومحطات المسابقة، كما قدمت الشكر والعرفان للمتقاعدات من المشرفات التربويات والمعلمات بعد مسيرة حافلة للعطاء.
وشمل التكريم مديري ومديرات المكاتب ومنسقي ومنسقات الجائزة وَمديري وَمديرات إدارة التربية الخاصة ورياض الأطفال، والتعليم الأجنبي والعالمي، ومحكميّ ومحكمات الجائزة على مستوى الإدارة وخدمة المستفيد إلى جانب تكريم رعاة وشركاء النجاح في الحفل، وشمل الحفل كذلك تكريم المتقاعدات.
كما جرى إعلان النتائج في فئات الجائزة التي شملت فئة المعلم والمعلمة على مستوى إدارة تعليم جدة، وفئة مديرة المدرسة والوكيلة والمساعد الإداري، وصديقة المستفيد والطالبة، وحارس المدرسة وعاملة الخدمات على مستوى مكاتب التعليم (بنات).