"اللهيبي" تتويج الفائزين والفائزات في مسابقة "بصمة إبداع 10" بتعليم جدة

اختتمت فعاليات النسخة العاشرة من مسابقة "بصمة إبداع"، أخيرًا بتتويج الفائزين والفائزات في فئات المسابقة، وذلك في الحفل الذي نظمه مكتب التعليم بشمال جدة "بنات" في قاعة الجوهرة بجامعة جدة، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة منال اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم ومديرات المدارس والمعلمات والطالبات.