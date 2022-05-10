المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يختتم فعالياته غدًا الأربعاء

وشارك في المعرض 262 جهة تمثل 23 دولة، إلى جانب عقد 12 جلسة، وبلغ عدد الورش حتى نهاية اليوم الثالث للمؤتمر (103) ورشة، كما بلغ عدد المشاركين فيها ما يقارب (10770) مشاركًا.