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المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يختتم فعالياته غدًا الأربعاء

بمشاركة 262 جهة تمثل 23 دولة
المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم يختتم فعالياته غدًا الأربعاء
المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بالرياض
عبدالحكيم شار
عبدالحكيم شار

يختتم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات فعالياته غدًا الأربعاء، حيث شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية حضورًا كبيرًا في أعداد الزوار.

وشارك في المعرض 262 جهة تمثل 23 دولة، إلى جانب عقد 12 جلسة، وبلغ عدد الورش حتى نهاية اليوم الثالث للمؤتمر (103) ورشة، كما بلغ عدد المشاركين فيها ما يقارب (10770) مشاركًا.

كما شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم إبرام 84 اتفاقية ومذكرة تعاون بين جامعات ووزارات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية تخدم قطاع التعليم.

وشهد اليوم الثالث جلسات متنوعة تناولت استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، والاستثمار في إمكاناته وبناء إنسانه منذ طفولته، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب التي تعكس الرغبة في التطوير والتنافسية العالمية، وتعزيز فرص المشاركة المحلية، والدولية في التعليم والاستثمار فيه.

يُشار إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد دشن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم صباح الأحد الماضي بحضور عددٍ من وزراء التعليم من عدة دول.

الرياض
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022

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