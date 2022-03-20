"المالكي" تشكر أمير مكة المكرمة على ترشيحها عضوة بالمجلس المحلي لمحافظة ميسان

أعربت عضو المجلس المحلي بمحافظة ميسان، شموخ بنت حسين المالكي، عن شكرها وامتنانها لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولنائبه، على ترشيحها عضوة بالمجلس المحلي لمحافظة ميسان.
كما أعربت "المالكي" عن شكرها لمحافظ ميسان؛ سائلة الله التوفيق وأن تكون على قدر الثقة، لتقدم للمجتمع بمحافظة ميسان ومراكزها الأفكار التي ترتقي بالتنمية وفق توجيهات المقام الكريم، ومتوازية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وكان وزير الداخلية قد وافق على ترشيح خمسة أعضاء للمجلس المحلي بمحافظة ميسان من الأهالي، بينهم سيدتان، بعد عرضها من قِبَل إمارة منطقة مكة المكرمة.