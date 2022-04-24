المبادرة الخامسة.. "أجيالنا" توزع 100 ألف عبوة مياه في النماص وتنومة

نفّذت جمعية "أجيالنا" التطوعية بمحافظة النماص مشروع سقيا الماء (المرحلة الأولى)؛ حيث تم توزيع أكثر من 2000 كرتون ماء، وما يزيد على 100 ألف عبوة ماء، استهدفت الحملة ما يزيد على 60 من جوامع ومساجد محافظتي النماص وتنومة والمراكز التابع لها، والمبادرة هي الخامسة خلال رمضان لقسمي الرجال والنساء بالجمعية.