المبادرة الخامسة.. "أجيالنا" توزع 100 ألف عبوة مياه في النماص وتنومة

نفّذت جمعية "أجيالنا" التطوعية بمحافظة النماص مشروع سقيا الماء (المرحلة الأولى)؛ حيث تم توزيع أكثر من 2000 كرتون ماء، وما يزيد على 100 ألف عبوة ماء، استهدفت الحملة ما يزيد على 60 من جوامع ومساجد محافظتي النماص وتنومة والمراكز التابع لها، والمبادرة هي الخامسة خلال رمضان لقسمي الرجال والنساء بالجمعية.
وقد شارك في تنفيذ المشروع أكثر من 50 متطوعًا من طلاب مدارس المحافظة وطلاب جامعة بيشة (كلية العلوم والآداب بالنماص) بما يزيد على 500 ساعة تطوعية معتمدة.
فيما قدّم رئيس مجلس الإدارة بدر الشهري شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير والمنصة الوطنية للتبرعات(تبرع) على دعمهم للمشروع، كما قدّم شكره للفرق التطوعية المشاركة والإعلاميين والمصورين وفريق العمل.
وأوضح "الشهري" أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الجمعية في شهر رمضان المبارك.