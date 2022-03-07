المجاردة.. الإشارة اليتيمة تتعطل وتسبب ارتدادات مرورية عالية على التقاطعات التالية

تسبب عطل فني في تعطيل الإشارة المرورية الوحيدة في محافظة المجاردة وبالتالي إغلاق تقاطع الإشارة وتوجيه المركبات للتقاطعات التالية في الاتجاهات الأربعة ما أدى إلى إرباك الحركة المرورية واختناقات مرورية كبيرة وأدى لارتدادات تزيد على 100 متر في أحد التقاطعات شمالاً ولاسيما أوقات الذروة.
كما تسبب تعطل الإشارة المحورية في الضغط على مرور المحافظة والتي انتشرت دورياتها لتنظيم السير في التقاطعات التالية خصوصًا أن تعطل الإشارة صادف انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي والذي تستنفر معه الجهات الحكومية التعليمية والأمنية والمرورية في الحالات العادية، زادت عليها تعطل الإشارة المهمة.
وكانت الاختناقات المرورية في التقاطع الشمالي الواقع على طريق المجاردة - ختبة يومي الاختبارات الأولى كبيرة خصوصًا ويقع قريبًا من التقاطع إحدى أكبر مدارس المحافظة الثانوية وخلفها مدرسة متوسطة وفرعين لبنوك مختلفة، بالإضافة إلى وجود المحكمة العامة على امتداد الطريق في الجهة المقابلة.
وبيّن الأهالي أنه يمكن إيجاد حلول مؤقتة بدلاً من إغلاق الإشارة الحيوية بالحواجز البلاستيكية، كإنشاء دوار مؤقت بالأقماع البلاستيكية والدوران، أو تقاطع ذكي، أو تنظيم مؤقت بأقماع بلاستيكية متحركة، ومطبات لتهدئة الحركة المرورية، لحين إصلاح الإشارة الضوئية.
يُذكر أنه قد وقع حادث مروري صباح اليوم في التقاطع الجنوبي الذي يلي الإشارة المعطلة، كما وقع قبل قليل حادث مروري آخر في التقاطع الشمالي ما يدعم مطالبات الأهالي بسرعة إصلاح الإشارة المرورية الوحيدة.