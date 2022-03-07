المجاردة.. الإشارة اليتيمة تتعطل وتسبب ارتدادات مرورية عالية على التقاطعات التالية

وكانت الاختناقات المرورية في التقاطع الشمالي الواقع على طريق المجاردة - ختبة يومي الاختبارات الأولى كبيرة خصوصًا ويقع قريبًا من التقاطع إحدى أكبر مدارس المحافظة الثانوية وخلفها مدرسة متوسطة وفرعين لبنوك مختلفة، بالإضافة إلى وجود المحكمة العامة على امتداد الطريق في الجهة المقابلة.