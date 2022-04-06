المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالرياض يعقد اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٢م

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور كان من أهمها الموافقة على افتتاح عدد من البرامج الجديدة في بعض المنشآت التدريبية المستوفية لشروط الافتتاح، وكذلك تفعيل المنشآت لحملات التوعية للمتدربين والمتدربات بأهمية الشهادات الاحترافية والفائدة التي تعود عليهم من اكتسابها. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الفرعية.