المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالرياض يعقد اجتماعه الثاني لعام ٢٠٢٢م

عقدت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، وبرعاية المدير العام عبدالرحمن المقبل رئيس المجلس الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة الذي يضم نخبة من قيادات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، إلى جانب ممثلين خارجيين من الشخصيات الاجتماعية والعلمية والعملية البارزة.
ورحّب المقبل في كلمته الافتتاحية بالأعضاء مؤكداً الأثر الكبير والدور الإيجابي الذي يلعبه هذا المجلس من التأكيد على سير تنفيذ الخطط المرسومة لقطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ومدى مواءمة المخرجات مع الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال مما يسهم في استقراء مستقبل البرامج التدريبية والاستمرار في تقديم الحلول لما يطرأ على الساحة.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور كان من أهمها الموافقة على افتتاح عدد من البرامج الجديدة في بعض المنشآت التدريبية المستوفية لشروط الافتتاح، وكذلك تفعيل المنشآت لحملات التوعية للمتدربين والمتدربات بأهمية الشهادات الاحترافية والفائدة التي تعود عليهم من اكتسابها. كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الفرعية.
وأكّد رئيس المجلس أن التوجّه لاعتماد المجالس الاستشارية في المناطق يعد تأكيداً لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة- رعاها الله.