"المجلس التنسيقي" يجمع المبتكرين الفائزين بتحدي الحج والعمرة مع منشآت حجاج الداخل

نظّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ عصر اليوم، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز الريادة والابتكار ملتقى المبتكرين الافتراضي، مع الفائزين بتحدي الحج والعمرة (هاكاثون المبتكرين) وربطهم عن بُعد مع منشآت حجاج الداخل بهدف تحفيز منشآت حجاج الداخل للابتكار والتحول الرقمي.
وضمّ ملتقى المبتكرين الافتراضي مع منشآت حجاج الداخل؛ الذي نظّمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ افتراضيًا؛ فريق معالم، وفريق عربة، وفريق سقاية، وفريق مستهل، وفريق خبراء الحلول، وفريق قوت، وفريق دُلني، وفريق waste Management، وفريق V-care .
وعلى صعيد متصل؛ شدد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني؛ على أهمية الابتكار وأهمية التحول نحو الابتكار، خصوصًا في عملية خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحسين وتجويد الخدمة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهي من أهم توجهات المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030.
وأشار إلى أن المجلس يسعى في هذا المجال في التحول لكل الشركات نحو الابتكار.
وأطلق "الجهني" على هامش اللقاء الافتراضي، مبادرة الابتكار للشركات وحثّها نحو الابتكار.
يُشار إلى أن الفائزين بتحدي الحج والعمرة "هاكاثون المبتكرين " قدّموا خلال الملتقى الذي جمعهم بمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل وعددها 184 شركة؛ ابتكاراتهم الفائزة من أجل الاستفادة منها خلال موسم حج هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن.