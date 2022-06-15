"المجلس التنسيقي" يجمع المبتكرين الفائزين بتحدي الحج والعمرة مع منشآت حجاج الداخل

وعلى صعيد متصل؛ شدد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني؛ على أهمية الابتكار وأهمية التحول نحو الابتكار، خصوصًا في عملية خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحسين وتجويد الخدمة من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وهي من أهم توجهات المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030.