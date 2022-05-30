المجلس المحلي بوادي الفرع يعقد جلسته الثانية من العام المالي 2022
عقد المجلس المحلي بمحافظة وادي الفرع، اليوم الاثنين، جلسته الثانية من العام المالي 2022م، برئاسة المحافظ طائع بن سعد المشيطي.
جاء ذلك، بحضور أعضاء المجلس من مديري الدوائر الحكومية والأهالي وأعيان المحافظة.
ورحب المحافظ، بجميع أعضاء المجلس وشكرهم على جهودهم ومتابعتهم للخدمات بالمحافظة ومراكزها.
ونوه بالاهتمام الذي يجده المجلس من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وحث "المشيطي" الجميع على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتلمس احتياجاتهم ووضع الأولويات حسب الأهمية والاحتياج في جميع مراكز المحافظة.
كما حث اللجنة المشكلة لمتابعة الخدمات على بذل المزيد من الجهود.
واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، منها مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمشروعات القائمة والمتعثرة والخطط المستقبلية.